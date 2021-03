M5S, Conte disponibile alla proposta di guidare la rifondazione del Movimento

L’ex premier Conte si è detto disponibile ad elaborare un progetto di rifondazione del Movimento 5 Stelle. Questo quanto emerge dopo l’incontro che è avvenuto nelle ultime ore a Roma, con un post su Facebook del Movimento 5 Stelle: “Giuseppe Conte ha raccolto l’invito”.

“Una sfida per il Movimento, con una ristrutturazione per trasformarlo in una forza politica più aperta e capace di avere un ruolo determinante fino al 2050”, questa la posizione ufficiale che si legge su Facebook.

“Il Movimento scriverà il futuro del Paese. Giuseppe Conte ha raccolto il nostro invito per elaborare un progetto rifondativo e di rilancio. Iniziamo a costruire le basi”, questa la posizione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.