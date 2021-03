Mascherine, molte offerte sulle FFP2 e chirurgiche su Amazon

Sono state messe in offerta a tempo su Amazon diverse mascherine FFP2 nelle ultime ore, quelle solitamente più costose, ma che danno una protezione maggiore.

Con l’obbligo di indossare le mascherine si è evoluto il mercato negli ultimi mesi, con molti prodotti di marche diverse presenti negli store e online.

Per verificare la qualità di una serie di mascherine si può fare affidamento sulla certificazione europea, che può dare un’indicazione di selezione e evitare di ritrovarsi con delle mascherine non utilizzabili.

Da poco nella sezione delle offerte del giorno sono state inserite le mascherine FFP2 di Mezorrison: un totale di 50 mascherine con filtro a 39 euro.

Differenza mascherine FFP2 e chirurgiche

Entrambe le tipologie di mascherine possono essere utilizzate nei luoghi pubblici in Italia, ma solo le FFP2 hanno una funzione di filtro, che può ridurre la probabilità di contagio, mentre per quanto riguarda quelle chirurgiche riescono a ridurre specialmente il virus in “uscita” nei casi di persone già contagiate.

Le mascherine chirurgiche hanno il vantaggio del prezzo, considerato che si riescono a trovare in offerta anche a pochi euro, rispetto a quelle FFP2.