Coronavirus nel mondo oggi 2 marzo, aumentano le varianti in Europa

Negli ultimi giorni crescono le varianti in Europa, con quella inglese arrivata al 50% in Italia come è stato riferito dagli esperti del Governo. Negli Stati Uniti sono 29 milioni i contagiati dall’inizio dell’epidemia, con 527 mila morti.

In Regno Unito sono 4,1 milioni i casi positivi, con 122 mila vittime, mentre in Italia hanno quasi raggiunto le 98 mila morti, come da ultimo bollettino.