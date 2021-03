Coronavirus, Twitter segnalerà chi scriverà fake news sui vaccini

La nota piattaforma di social network Twitter inizierà a segnalare i post che verranno ritenuti “fake news” in merito alla campagna vaccinale anti Covid. Chi continuerà a diffondere informazioni considerate “distorte” verrà segnalato da Twitter e dopo una serie di segnalazioni si rischia il blocco dell’account. Dopo il quinto tweet considerato fake news potrebbe scattare il blocco dell’account. Ne ha dato informazione la stessa società, che dall’inizio dell’anno ha iniziato una campagna contro le fake news, intervenendo anche su account pubblici, come quello di Donald Trump.

Quando il tweet verrà rimosso, l’utente riceverà una notifica per aver violato il regolamento. Il secondo e terzo comporteranno la sospensione per 12 ore dell’account. Dopo la quarta violazione l’account verrà bloccato per 7 giorni, mentre al quinto tweet rimosso l’account sarà bloccato definitivamente.