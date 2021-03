Governo, oggi la firma del nuovo Dpcm. Tutte le misure

Oggi prevista la firma del nuovo Dpcm, con alcune questioni da risolvere, tra le quali quelle delle scuole, con il Cts che punta ad una chiusura più corposa e si discute della zona arancione.

Il ministro dell’Istruzione Bianchi ha sottolineato che se rimangono aperti i negozi ed i locali, allora in zona arancione devono rimanere aperte anche le scuole. Per il ministro se si devono chiudere le scuole per motivi sanitari, a livello regionali si devono chiudere anche le altri attività, come i negozi.

Il nuovo Dpcm entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo e fino al 6 aprile. Il leader della Lega, Matteo Salvini, chiede di tornare ai decreti per i prossimi provvedimenti.

Sono previste alcune riaperture, con cinema e teatri che potranno riaprire dal 27 marzo.

Chiusi anche barbieri e parrucchieri nelle zone rosse, a differenza di quanto previsto dal Dpcm precedente. Le feste restano vietate in zona gialla, sia al chiuso che all’aperto.