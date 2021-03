Morto nella notte il dj Claudio Coccoluto, conosciuto a livello internazionale e popolare anche in Italia. Aveva 59 anni ed era nato a Gaeta, in provincia di Latina.

Secondo quanto è stato comunicato è morto nella sua abitazione di Cassino, questa mattina intorno alle ore 4.30. Aveva due figli, come è stato reso noto dall stessa famiglia. Le cause della morte non sono state comunicate.