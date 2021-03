Recovery, Gentiloni: se avrà successo si potrà ripetere

Il Commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Recovery Fund. “A chi conosce l’Europa è evidente che una decisione presa per affrontare un’emergenza come la pandemia, se ha successo, può essere replicata”, ha detto Gentiloni, aprendo ad una possibile strada verso i finanziamenti da parte dell’Unione Europea con bond europei.

“Il piano serve per affrontare il rischio di un aumento delle differenze. C’è ancora molto da fare per difendere la salute, con i contagi che sono in crescita in 11 Paesi. Bisogna ridare fiducia all’economia, accelerando con la somministrazione dei vaccini”, queste le parole dell’ex premier.

Il Next Generation Eu è in vigore dalla metà di febbraio, in attesa dei piani nazionali. Per ora sono arrivate 20 bozze da parte dei Paesi membri, come annunciato da Gentiloni.