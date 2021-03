Vaccini, Austria da sola: non sarà più legata a Bruxelles per le dosi

L’Austria ha deciso di fare da sola per l’approvvigionamento dei vaccini anti Covid, dopo le polemiche sulle consegne e sui ritardi di diverse aziende, in primis AstraZeneca. Lo ha annunciato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, in coordinamento anche con la Danimarca ed altri Paesi, per ora non nominati.

“Non faremo più affidamento sull’Unione Europea per i vaccini”, ha dichiarato Kurz. Inoltre è prevista una collaborazione con Israele per la produzione di vaccini di seconda generazioni per le mutazioni del coronavirus. Questo è il primo caso di un Paese europeo che sceglie di fare da solo sui vaccini, dopo che l’Unione Europea aveva negoziato collettivamente le dosi di vaccino.