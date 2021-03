Coronavirus nel mondo oggi 3 marzo, crescono i casi in Europa

Sono in aumento i casi positivi da coronavirus in Europa, a causa delle varianti che circolano in tutti i Paesi. In Italia è stata isolata la variante nigeriana da coronavirus nelle ultime ore a Brescia.

Negli Stati Uniti sono oltre 29 milioni i casi positivi, con 529 mila vittime. In Regno Unito sono 123 mila le vittime dall’inizio dell’epidemia.