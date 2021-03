Olanda, ordigno esploso vicino a centro screening Covid

Questa mattina alle 6.55 è esploso un ordigno vicino ad un centro di analisi dei tamponi anti-Covid a Bovenkarspel, a nord di Amsterdam.

Secondo quanto riferito dalla polizia olandese non ci sarebbero stati feriti, ma cinque finestre sono state distrutte. La polizia ha iniziato le indagini per capire chi ha posizionato l’ordigno e la zona è stata chiusa al pubblico.

Gli appuntamenti del centro screening Covid sono stati annullati e non è chiaro quando potrà riaprire. Sono attese le analisi dei militari esperti di esplosivi per l’avanzamento delle indagini. La polizia conferma che lo scoppio non è avvenuto per caso, ma è stato posizionato intenzionalmente.

Già nel mese di gennaio alcuni rivoltosi avevano dato fuoco ad un centro test coronavirus, quando entrò in vigore il coprifuoco nazionale.