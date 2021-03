Orban esce dal PPE nel Parlamento Europeo

Il leader ungherese Viktor Orban ha annunciato su Twitter, tramite il suo numero due Katálin Novák, che il suo partito Fidesz lascerà il gruppo del PPE al Parlamento Europeo. Già da tempo c’era stata delle polemiche per la presenza di Orban all’interno del Partito popolare europeo, con alcune regole, tra cui quella della redistribuzione dei migranti, che non veniva rispettata dall’Ungheria. Anche per quanto riguarda i vaccini l’Ungheria ha deciso in maniera autonoma, nonostante la Commissione europea abbia trattato per tutti le dosi con le aziende. Orban ha deciso di utilizzare il vaccino Sputnik V, come anche la Slovacchia.

Già questa mattina alcuni quotidiani ungheresi avevano dato la notizia dell’uscita del partito Fidesz dal gruppo dei popolari.

Il numero due del partito Fidesz ha definito il PPE “antidemocratico”, dopo le ultime decisioni che hanno modificato le norme e regole all’interno del Parlamento europeo, per poter espellere un partito con una maggioranza semplice e non qualificata.

Per questo sembra che Orban abbia voluto giocare di anticipo ed anticipare le decisioni del capogruppo del PPE, Manfred Weber, che si apprestava ad espellere il partito Fidesz.