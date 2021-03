Vaccini, aziende italiane pronte a produrre il principio attivo per l’autunno

Oggi si è tenuto un vertice al ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza delle aziende farmaceutiche italiane e dei vertici dell’Aifa, oltre al ministro Giorgetti ed al commissario al Covid Figliuolo. Presente anche il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, ed il sottosegretario Franco Gabrielli.

Le aziende sarebbero pronte a produrre vaccini anti-Covid, in particolare il principio attivo che li compone. Come data per la quale iniziare la produzione è stata data quella dell’autunno 2021. “Ci sono le condizione immediate per avviare la fase dell’infialamento e finitura”, questa la posizione del Mise in una nota.

“Un incontro ottimo ed abbondante”, queste le parole di Gabrielli. Il ministro Giorgetti ha confermato la volontà del Governo di effettuare investimenti pubblici e privati per la ricerca di farmaci e vaccini.