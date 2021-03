Coronavirus, la Lombardia da oggi in zona arancione scuro fino al 14 marzo

La Lombardia passerà dalla mezzanotte di oggi in zona arancione rafforzato, o scuro. Le misure resteranno in vigore fino al 14 marzo, questo quanto prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana, dopo i nuovi numeri sulla diffusione del coronavirus degli ultimi giorni. Le varianti da coronavirus stanno diventando predominanti in Lombardia, con anche la scoperta di una variante nigeriana a Brescia, nei giorni scorsi.

Le scorse settimane alcune province erano già passate in zona arancione rafforzato, come quelle di Brescia e Mantova, dopo un boom di contagi da coronavirus.

Cosa è la zona arancione scuro?

La nuova zona arancione scuro o rafforzato prevede nuove misure restrittive per contrastare il coronavirus. Le scuole rimaranno chiuse ad eccezione degli asili nido.

Inoltre non si potranno raggiungere le seconde case all’interno della stessa regione, mentre si potrà entrare solo uno per volta nei negozi. Non si potranno utilizzare le aree gioco dei parchi.