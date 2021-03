L’Italia ha bloccato un carico di vaccini di AstraZeneca prodotti in territorio nazionale e diretti in Australia. Complessivamente il carico era di 250 mila dosi, che ora potrebbero venir utilizzate per la campagna vaccinale italiana. Non sono state diramate note ufficiali dal Governo a riguardo.

Si tratta del primo blocco di export di vaccini nel mondo, arrivato con il via libera della Commissione europea, in linea con le nuove regole europee sulla produzione dei vaccini.