Decreto Sostegno, pronti fondi per 2,7 milioni di imprese. Ci saranno nuove modalità di erogazione

Il decreto Sostegno potrebbe arrivare nei prossimi giorni od al massimo la prossima settimana. Dalla bozza sono emersi alcuni dettagli, come le categorie che riceveranno dei fondi ad indennizzo. In totale sono 2,7 milioni le imprese e professionisti che dovrebbero ottenere un indennizzo: si tratta di aziende con fatturato fino a 5 milioni di euro e con un calo del fatturato a causa della pandemia da coronavirus.

Inoltre ci sarà un altro stop per le cartelle esattoriali (fino al 30 aprile) e anche il saldo e stralcio per quelle fino a 5 mila euro del periodo 2010-2015.

Blocco licenziamenti prorogato

Il blocco dei licenziamenti sarà prorogato fino al 30 giugno, con la cassa integrazione che sarà rifinanziata per tutto l’anno. Si attendono nuove misure per il periodo che porterà alla fine del blocco licenziamenti.

Indennizzi al 30% per le aziende

Nel decreto Sostegno, che sostituirà quello che doveva essere il decreto “Ristori 5”, ci saranno misure per contrastare la crisi economica da Covid-19, con il budget di 32 miliardi di euro di scostamento, già approvati dal Parlamento.

Gli indennizzi saranno pari al 30% del calo di fatturato per le imprese e professionisti fino a 100 mila euro, del 25% per fatturati fino a 400 mila euro, del 20% fino a un milione di euro e del 15% per chi ha un fatturato da 1 a 5 milioni di euro.

Non sarà necessario indicare il codice Ateco, a differenza di quanto avveniva in precedenza.

I fondi per il settore dello sci saranno sui 600 milioni di euro, dopo le chiusure per tutta la stagione invernale, che hanno colpito gli impianti.

Nuova piattaforma

Ci sarà una nuova piattaforma per l’erogazione degli indennizzi, che non saranno più gestiti dall’Agenzia delle Entrate. La nuova piattaforma dovrebbe essere gestita da Sogei e sarà sviluppata entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro il 30 aprile tutti i fondi saranno assegnati.