Elezioni Comuni, verso il rinvio ad ottobre per le amministrative

Le prossime elezioni amministrative previste per la primavera potrebbero essere rinviate all’autunno, a causa della pandemia da coronavirus. Ci sono diverse città italiane che sono attese al voto, come Roma, Napoli, Milano e Torino.

Inoltre ci sono le Regionali in Calabria previste per l’11 aprile e le suppletive a Siena. Per le amministrative sono attesi al voto 1.200 Comuni italiani.

Il rinvio delle elezioni è già in discussione al Viminale dalla ministra Luciana Lamorgese. Ora manca il decreto legge per ufficializzare lo spostamento a settembre-ottobre, con l’ipotesi di un Election-Day di un giorno per tutte le votazioni. Il Consiglio dei ministri potrebbe varare il decreto nei prossimi giorni.

Non è chiaro se tutti i partiti daranno il loro ok al rinvio. Per le Regionali in Calabria occorre varare lo spostamento entro l’11 marzo, il termine per la presentazione delle liste.

Lo stesso Mattarella, nel discorso che ha portato alla formazione del nuovo governo, aveva parlato del rischio delle elezioni, che si potrebbe allargare anche alle amministrative.