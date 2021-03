Offerte PS4, molti giochi in promozione. Last of Us 2 e Spider-Man Miles Morales in sconto

Ci sono tanti giochi per PlayStation 4 in offerta su Amazon oggi 4 marzo, con molti titoli popolari che sono in sconto. Il gioco vincitore del Game of the Year 2020, Last of Us Parte 2, è in sconto a 29 euro da alcuni giorni, al prezzo più basso da quando è uscito lo scorso giugno 2020.

In promozione anche un altro gioco PS4 molto venduto lo scorso anno, Spider-Man Miles Morales, apprezzato anche dalla critica e che oggi si trova a 51,99 euro.

Anche Assassin’s Creed Valhalla è in sconto a 49 euro, uno dei capitoli della saga accolto con più entusiasmo dagli utenti, nelle due versioni PS4 e PS5.