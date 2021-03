Scuola, in Sardegna si va verso la presenza al 100%. In Lombardia si chiude da domani

Con il cambiamento delle zone ci saranno anche delle ripercussioni sulla scuola in presenza in tutta Italia. L’entrata della Sardegna in zona bianca rende possibile la didattica in presenza al 100%, che per ora è ancora in discussione.

L’associazione nazionale presidi della Sardegna, tramite la presidente Anna Maria Maullu, ha chiesto alla Regione di allargare le presenza in aula. Al momento solo gli alunni tra i 3 e i 14 anni possono andare a scuola in presenza.

Si chiede anche una vaccinazione di massa nelle scuole, per poterle riaprire in sicurezza. “Il personale scolastico è senza dubbio una delle categorie più a rischio”, questa la posizione di Anna Maria Maullu.

La Lombardia chiude domani

Dalla giornata di domani in Lombardia chiuderanno tutte le scuole ad eccezione degli asili nido, dopo l’entrata in arancione scuro dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo.