Il volo di test Starship SN10 è esploso alcuni minuti dopo l’atterraggio nella serata di ieri. Aveva effettuato un breve volo di test considerato un successo. L’atterraggio è avvenuto normalmente, ma dopo alcuni minuti lo Starship SN10 è esploso.

Si trattava di un prototipo in fase di test da parte di SpaceX, che ha mandato in diretta le immagini, con soddisfazione per l’atterraggio, prima di assistere all’esplosione.