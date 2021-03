Vaccini, avviata revisione Ema per lo Sputnik

L’Agenzia europea del Farmaco (Ema) ha iniziato la revisione del vaccino Sputnik V, denominato Gam-COVID-Vac, sviluppato dal Centro nazionale russo per la microbiologia.

La decisione è basata sugli studi di laboratorio e su quelli della campagna vaccinale. Secondo alcuni studi ci sarebbe indicazione che il vaccino Sputnik V induce alla produzione di anticorpi.

Ci sarà una valutazione in base ai criteri europei per l’autorizzazione dei vaccini, anche se le tempistiche non sono ancora note. “L’Ema non è in grado di prevedere le tempistiche generale, ma in futuro per valutare un’eventuale domanda si impiegherebbe meno tempo”, questa la nota dell’Agenzia del Farmaco europea.

Si inizia dunque una revisione in attesa della domanda dell’azienda che ha sviluppato il vaccino in Russia, ancora non arrivata alle autorità europee.