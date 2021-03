Vaccini, Draghi sente Von der Leyen per accelerare sulle dosi

Il premier Draghi ha sentito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per chiedere un’accelerazione sui vaccini in Europa. C’è stata una telefonata ieri pomeriggio tra i due, come è stato diffuso da una nota di Palazzo Chigi.

“Al centro c’è stato l’obiettivo primario di un’accelerazione nella risposta sanitaria europea al Covid-19, in particolare sui vaccini”, questa la tematica principale della telefonata, che ha visto anche altre tematiche come il Recovery Fund ed una gestione immigratoria europea, con una maggiore proporzionalità nelle redistribuzioni.

“Lieta di aver parlato con il premier Draghi”, questa la posizione di Von der Leyen pubblicata su Twitter.