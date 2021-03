Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, ha annunciato le sue dimissioni da segretario, che verranno rese note nelle prossime ore.

Ha postato una lettera su Facebook per annunciare le sue dimissioni: “Lo stillicidio non finisce, mi vergogno che nel PD si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid”.