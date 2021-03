Covid, Speranza ha firmato la nuova ordinanza. Veneto e Friuli arancioni. Campania rossa

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato la nuova ordinanza per la prossima settimana dei colori regionali, in ottica di contenimento del coronavirus. Negli ultimi giorni c’era stato un incremento del numero dei casi positivi e delle varianti, con quella inglese oramai nel 50% dei contagi. L’indice Rt stimato nelle ultime ore è in aumento oltre la soglia di 1, come dichiarato dall’Istituto Superiore di Sanità.

Dalla giornata di lunedì cambieranno colore il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto, le quali diventeranno arancioni. La Campania passerà in zona rossa. La Lombardia resterà in zona arancione rafforzato.

Restano in zona gialla il Lazio e la Liguria, come anche la Sardegna in zona bianca.