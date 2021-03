Indice Rt, salita a 1,06 questa settimana a causa delle varianti

Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità ha stimato il nuovo indice Rt ad 1,06 a livello nazionale. Inoltre con i nuovi dati si decideranno i nuovi colori delle regioni. Ci potrebbero essere dei cambiamenti per alcune regioni a seguito dell’innalzamento del numero di casi positivi.

Le varianti hanno portato all’aumento dei casi positivi in molte zone. Al momento la variante inglese è prevalente per il 54% e quella brasiliana per il 4,3%. Nella giornata di ieri sono stati superati nuovamente i 20 mila casi positivi come da bollettino.

Nuove zone entreranno in vigore dalla giornata di lunedì, con il sistema di monitoraggio che porterà ad una nuova ordinanza del ministro Speranza.