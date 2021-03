Vaccini Australia, il premier Boris Johnson critica la scelta di Draghi: “Si mette a rischio la lotta al virus”

Per quanto riguarda il blocco dell’export dei vaccini AstraZeneca effettuato dall’Italia nella giornata di ieri, è intervenuto il premier britannico Boris Johnson. L’Italia ha bloccato 250 mila dosi del vaccino anti Covid che erano destinate all’Australia. Il governo australiano ha già commentato la decisione del governo Draghi nelle ultime ore, per ora non prendendo nessuna contromisura per far fronte alla perdita delle dosi.

“Porre limiti alle esportazioni mette a rischio la lotta contro il virus”, ha dichiarato Boris Johnson in risposta all’azione del governo italiano.