Amazon, le migliori offerte di oggi 6 marzo e del weekend. In sconto il Samsung Galaxy S21 5G

Nella giornata di oggi 6 marzo e per il weekend ci sono diversi prodotti in offerta su Amazon legati alla tecnologia. In particolare è stata messa in sconto una versione del nuovo Samsung Galaxy S21, appena uscito nei mesi scorsi.

Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 128 GB, RAM 8GB, 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Grigio (Phantom Gray) La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica rapida, per ricaricare il tuo Galaxy S21 5G. (codice prodotto EP-TA800NBEGEU)

Fotocamera da 64MP per immagini nitide. Milioni di pixel per catturare tutti i dettagli, anche quelli che non vedi ad occhio nudo

Con lo Space Zoom 30x e l'intelligenza artificiale cogli i dettagli in maniera nitida, anche da lontano. Sfrutta lo zoom ottico ibrido 3x e lo Zoom con Risoluzione per scatti definiti

Ottieni video di cinematografia utilizzando la registrazione in 8k. Con Fermo Immagine 8k puoi anche creare foto da 33MP direttamente dai video che hai registrato

Con Vista da Registra puoi cambiare facilimente l'angolatura della ripresa con le fotocamere posteriori, oppure registrare video utilizzando contemporaneamente la fotocamera anteriore e posteriore

Inoltre restano in sconto anche i principali smartwatch Samsung, con un coupon da 50 euro che si può aggiungere al prezzo in promozione fino alla fine di marzo.

