Coronavirus, nel dark web vaccini in vendita fino a 1.200 dollari. Si paga in Bitcoin

Secondo uno studio dei ricercatori dell’azienda Kaspersky ci sarebbero i primi vaccini in vendita nel dark web, con costi per dose che arrivano anche a 1.200 dollari. Ci sarebbero decine di mercati illegali dove sarebbero in vendita le dosi di Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Dallo studio emerge che la maggior parte dei venditori si trova in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

I prezzi possono variare da 200 dollari a 1.200 dollari, con un costo medio di 500 dollari a dose. I pagamento vengono effettuati attraverso i Bitcoin.

Non è possibile sapere quante siano le dosi reali in vendita e quali siano annunci “truffa”.