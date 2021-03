Omicidio Cerciello, il pm chiede l’ergastolo per i due americani

Il pm che sta indagando sull’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega ha chiesto l’ergastolo per i due americani che sono stati arrestati lo scorso anno. Inoltre il pm, Maria Sabina Calabretta, ha chiesto per i due anche l’isolamento diurno.

Finnegan Lee Elder e Cristian Gabriel Natale Hjorth, i due americani al centro dell’indagine, sono accusati di aver ucciso a coltellate il vicebrigadiere lo scorso 26 luglio 2019.

“Si √® trattato di un’aggressione violenta e sproporzionata. Poco avrebbe potuto fare per difendersi anche se armato, ma non lo era. La finalit√† dell’attacco era quello di uccidere”, ha dichiarato il pm, spiegando che il carabiniere non ha avuto il tempo di elaborare una difesa attiva.