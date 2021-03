Usa-Ue, sospesi i dazi per 4 mesi. Telefonata Biden-Von der Leyen

Con una nota congiunta è stato comunicato che gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno raggiunto l’accordo per la sospensione dei dazi legati alla questione AirBus-Boeing per quattro mesi. Si punta a rivitalizzare la partnership tra Stati Uniti e Unione Europea, come ha dichiarato lo stesso Biden.

Sono sospese per quattro mesi le tariffe legate alle dispute WTO sul settore aeronautico. Questi dazi erano nati con l’amministrazione Trump, che aveva distanziato le istituzioni europee.

I due leader hanno parlato di diverse questioni: Cina, Russia, Bielorussia e Ucraina. La presidente della Commissione europea ha parlato di un “nuovo inizio” per quanto riguarda le relazione con gli Stati Uniti.