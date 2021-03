I dati di oggi 7 marzo della Lombardia sono stati forniti dalla regione. Nei giorni scorsi sono stati superati i 5 mila casi positivi, anche a causa delle varianti, che si stanno diffondendo in tutta la Regione, come rilevato dall’Istituto Superiore di Sanità. Da domani la regione resterà in zona arancione rafforzato, con i nuovi colori che entrano in vigore dopo l’ultima ordinanza del ministro Speranza.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 17.