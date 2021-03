Draghi: “Normalità tornerà con i vaccini. Parità di genere anche nel Recovery Plan”

Il premier Draghi ha parlato con un videomessaggio a margine della Conferenza sulla parità di genere organizzata dal ministero per le Pari Opportunità. Il premier ha parlato della situazione legata al coronavirus e della parità di genere.

“Siamo ad un anno esatto dal primo lockdown. Dobbiamo moltiplicare ogni sforzo, per salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani”, ha detto Draghi.

Sulla parità di genere ha assicurato che ci saranno diversi miliardi destinati a questo obiettivo all’interno del Recovery Plan. “Occorre sostenere chi è in difficoltà, favorire la ripresa e accelerare le riforme”, questa la posizione del premier.

“Il piano vaccinale sarà potenziato nelle prossime settimane. Questo non è un momento per dividerci, ma per dare una risposta alle tante persone che soffrono”, ha concluso Mario Draghi.