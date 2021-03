Vaccini, via libera ad AstraZeneca per gli over 65

Arrivato il via libera al vaccino AstraZeneca per gli over 65 da parte del ministero della Salute, anche se sono esclusi i soggetti “estremamente vulnerabili”. La circolare che rende attiva questa misura è stata formata dal direttore della Prevenzione del ministero, Gianni Rezza.

“Sono disponibili nuove evidenze scientifiche, che non solo confermano la sicurezza del vaccino, ma anche che è in grado di indurre significativa protezione nei soggetti di età superiore a 65 anni”, questa la posizione di Rezza.