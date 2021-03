Brasile, annullate le condanne del presidente Lula

Sono state annullate dal Supremo tribunale federale del Brasile le condanne penale dell’ex presidente Lula, che erano state emesse durante le indagini della cosiddetta “tangentopoli brasiliana”.

In questo modo potrà ricandidarsi alle presidenziali del 2022, considerato che la condanna gli aveva impedito di partecipare nel 2018. Complessivamente ha passato 580 giorni in carcere per le condanne ricevute.

L’ex presidente Lula, 75 anni, ha sempre dichiarato la sua innocenza e si è detto vittima di persecuzione politica.