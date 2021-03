Coronavirus, si va verso una stretta: chiesta dal Cts

Il governo potrebbe adottare una stretta per fronteggiare l’aumento dei casi da coronavirus, con l’ultimo Dpcm, il primo di Mario Draghi, che potrebbe essere cambiato nei prossimi giorni. Ieri sono stati superati i 100 mila morti da Covid dall’inizio della pandemia, con la variante inglese che è stata rilevata oltre il 50% dei casi positivi.

Il Cts si è riunito per iniziare la discussione su possibili nuove strette: la zona gialla secondo gli esperti non basta per contenere la diffusione del coronavirus. L’obiettivo è quello di scendere sotto i 50 casi per 100 mila abitanti.

Possibile zona rossa nei weekend

Una delle possibilità è l’istituzione di una zona rossa nei weekend, per cercare di contenere la diffusione del coronavirus.

Si ipotizza anche un lockdown nazionale mirato per provare a vaccinare più persone possibili.

Le misure sono ancora oggetto di discussione all’interno del Governo e potrebbero passare giorni prima che vengano effettivamente varate.