Vaccini, Johnson & Johnson non garantirà 55 milioni di dosi all’Ue

I vaccini anti Covid di Johnson&Johnson rischiano di arrivare in ritardo in Europa, con la fornitura di 55 milioni di dosi nel secondo trimestre dell’anno. Già la scorsa settimana l’azienda americana aveva comunicato all’Ue di avere problemi a reperire le componenti del vaccino, il che porta ad un ritardo di produzione per la fine di giugno.

Il vaccino di Johnson&Johnson richiede una sola dose e dovrà essere approvato dall’Ema tra due giorni, l’11 marzo. In totale nel 2021 l’azienda dovrebbe fornire all’Europa 200 milioni di dosi.