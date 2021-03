Raggiuto un accordo, il primo in Europa, tra il fondo governativo russo che gestisce il vaccino Sputnik e la società ADIENNE Pharma&Biotech per la produzione in Italia.

Ne ha dato comunicazione la Camera di Commercio Italia-Russia, citando il primo contratto europeo per la produzione locale del vaccino.

Lo Sputnik V sarà in produzione dal mese di luglio nella sede di Caponago, vicino Monza. Complessivamente si produrranno 10 milioni di dosi entro la fine dell’anno.