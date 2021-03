I dati di oggi 12 marzo sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla regione. Nei giorni scorsi c’è stato un netto aumento di contagi, con il passaggio in zona rossa che è previsto per la prossima settimana.

I dati sono in aggiornamento alle ore 17.

Oggi sono 2.626 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 60 mila tamponi. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 39. Qui il bollettino nazionale di oggi 12 marzo.