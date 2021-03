Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 13 marzo

I dati di oggi 13 marzo sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla regione. Dalla giornata di lunedì la Lombardia entrerà in zona rossa, a seguito delle nuove colorazioni decise dal Comitato tecnico-scientifico per l’aumento dei contagi. Nel weekend sono attesi meno tamponi e meno casi rilevati a causa della minor capacità di elaborazione dei test.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 17.

Oggi sono 5.809 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 59 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 54. Qui il bollettino nazionale di oggi 13 marzo.