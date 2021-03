Vaccini, via libera a Johnson & Johnson di Aifa

L’Agenzia del Farmaco italiana ha dato il via libera al vaccino di Johnson & Johnson, il quale era stato autorizzato dall’Ema nella giornata di ieri. Questo è il quarto vaccino approvato in Italia, anche se le dosi non sono ancora in consegna ed arriverranno solo nei prossimi mesi.

Gli Stati Uniti hanno acquistato la scorsa settimana altri 100 milioni di dosi da Johnson & Johnson, con il mercato americano che dovrebbe essere privilegiato all’inizio. Il vantaggio di questo vaccino è l’essere monodose, rispetto agli altri tre attualmente in commercio, che necessitano di due dosi. L’efficacia stimata è intorno al 77% per i casi gravi dopo due settimane dalla somministrazione, che sale all’85% dopo 28 giorni.