AstraZeneca, anche l’Irlanda raccomanda lo stop del vaccino

Dopo lo stop al vaccino AstraZeneca di numerosi Paesi europei, è arrivata la raccomandazione alla sospensione anche dell’Irlanda. Le autorità sanitarie irlandesi hanno raccomandato lo sospensione temporanea in via precauzionale del vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca.

Per ora non ci sono prove che leghino i rischi di trombosi al vaccino AstraZeneca, come è stato spiegato anche dagli esperti irlandesi. “I numeri di questi eventi riportati dai pazienti sono inferiori a quelli che si sarebbero verificati naturalmente”, questa la posizione ufficiale del vice Chief medical officer dell’Irlanda, Ronan Glynn. Questa raccomandazione arriva in seguito ad un rapporto dell’Agenzia norvegese del farmaco , che segnalava quattro casi gravi con coagulazione del sangue.