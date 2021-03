Coronavirus nel mondo oggi 14 marzo, boom di casi in Brasile

In Brasile c’è stato un record di nuovi casi, con 85 mila contagi in un solo giorno e oltre 2mila morti. La variante brasiliana si è diffusa su tutto il territorio ed è attualmente anche in Italia ed Europa.

Negli Stati Uniti superati i 30 milioni di casi positivi, con 546 mila morti. In Brasile sono 11 milioni i casi positivi, con 277 mila morti dall’inizio della pandemia.

In Italia sono 101 mila i morti, come da ultimo bollettino, mentre in Regno Unito sono 125 mila.