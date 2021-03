Vaccini, presentato il piano del commissario Figliuolo. 80% di italiani vaccinati a settembre

L’80% degli italiani sarà vaccinato per il mese di settembre, questo quanto prevede il piano presentato dal Commissario straordinario Francesco Figliuolo. Inoltre si punta ad arrivare a 500 mila vaccinazioni al giorno a livello nazionale, per arrivare all’80% della popolazione in sei mesi.

Al momento sono stati vaccinati il 3,2% degli italiani, circa due milioni di persone che hanno ottenuto anche la seconda dose. La media attuale di vaccinazione è intorno alle 170 mila dosi somministrate al giorno.

Nel mese di aprile è prevista la consegna di 7,3 milioni di dosi da parte di Johnson & Johnson, per arrivare ad un complessivo di 27 milioni di dosi. Oltre queste dosi ci saranno anche 24,8 milioni di dosi Pfizer e 4,6 milioni di Moderna.