Un vagone cisterna è deragliato questa mattina alle 6.30 alla stazione di Ventimiglia. Secondo quanto è stato riferito dai vigili del fuoco, giunti sul luogo dell’incidente, non ci sarebbero feriti. Il treno potrebbe essere deragliato per problemi legati allo scambio.

Per alcune ore è stato fermato anche il traffico ferroviario nella zona dell’incidente, per consentire i lavori di soccorso. Sono stati istituiti dei bus navetta, da parte di Trenitalia, per i treni diretti in Francia.