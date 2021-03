Sospeso il vaccino AstraZeneca in tutta Italia. Sospeso anche in Spagna, Francia e Germania

Dopo la notizia della sospensione del vaccino AstraZeneca in Germania, arrivata in mattinata, anche l’Italia segue questa posizione. Inoltre la Procura di Biella oggi aveva imposto lo stop in tutta Italia di un lotto del vaccino che era stato somministrato ad un docente successivamente deceduto.

L’Aifa ha sospeso l’utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio italiano pochi minuti fa.

Anche la Spagna ha annunciato la sospensione del vaccino AstraZeneca per 15 giorni, dopo le decisioni di Francia, Germania e Italia. Si attende un pronunciamento dell’Ema sulla sicurezza del vaccino.