AstraZeneca, la Procura di Biella ha fermato un lotto da 400 mila dosi

La Procura di Biella ha aperto un’indagine contro ignoti per omicidio colposo, dopo la morte di Sandro Tognatti dei giorni scorsi, avvenuta poche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

Inoltre oggi la Procura ha ordinato il blocco del lotto di vaccini ABV5811, del quale faceva parte la dose somministrata a Sandro Tognatti.

“Sebbene non vi sia attualmente alcuna evidenza scientifica che permetta di stabilire eventuali cause tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e la morte di Sandro Tognatti, la concomitanza temporale tra la somministrazione ed il decesso non può escludere la sussistenza di nesso eziologico tra i due fenomeni”, questa la spiegazione della Procura per giustificare il blocco in tutta Italia del lotto di vaccini AstraZeneca.