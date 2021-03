Coronavirus nel mondo oggi 15 marzo, record di casi in Brasile

Sono in aumento le varianti in Europa, con quella inglese che resta la più diffusa. In Regno Unito c’è il maggior numero di morti, 125 mila, mentre in Italia sono 102 mila come da ultimo bollettino.

In Brasile da giorni c’è un record di contagi, a causa della variante brasiliana, che si è diffusa su tutto il territorio, con oltre 2 mila morti al giorno.