Da oggi scattano le zone rosse in diverse città italiane, con 48 milioni di italiani che sono nella fascia di maggiori restrizioni anti coronavirus. Solo la Sardegna è rimasta in zona bianca, mentre ci sono altre regioni in arancione, come la Toscana, la quale ha però alcune province in zona rossa.

Controlli in tutte le città, con il Viminale che ha chiesto maggiore severità nelle operazioni anti assembramento, con la ministra Lamorgese che ha parlato di “controlli capillari”.