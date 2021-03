Offerte giochi PS4, tanti sconti: FIFA 21, Assassin’s Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising

Da alcune ore sono in offerta a tempo moltissimi giochi per PlayStation 4 (anche per PlayStation 5, per chi è riuscito ad acquistarla). Ci sono titoli popolari nel 2020, come Assassin’s Creed Valhalla e Last of Us Parte 2, con quest’ultimo vincitore del premio “Game of the Year”. Poi è stato messo in sconto per la prima volta sotto i 30 euro anche FIFA 21, al prezzo più basso da quando è uscito lo scorso ottobre.

A questo indirizzo le offerte lampo per i giochi PS4 su Amazon.