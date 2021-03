Oscar 2021, nelle nomination c’è Pinocchio e Laura Pausini

Sono stati nominati come candidati agli Oscar 2021 il film italiano Pinocchio e Laura Pausini per la miglior canzone originale. Oggi erano attese tutte le candidature per gli Oscar 2021, che verranno svelati il 25 aprile.

La canzone “Io sì” di Laura Pausini aveva già vinto i Golden Globe, mentre Pinocchio di Matteo Garrone è stato nominato per i migliori costumi di Massimo Cantini Parini ed il trucco.

Miglior film

“The Father”

“Judas and the Black Messiah”

“Minari”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“Les Sept de Chicago”

“Mank”

Miglior regia