Biella, autopsia su morte dopo vaccino AstraZeneca: infarto improvviso

Oggi è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Sandro Tognatti, docente di 57 anni morto nei giorni scorsi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il suo caso è diventato popolare e controverso, con la decisione della Procura di Biello di fermare il lotto del vaccino AstraZeneca in tutta Italia.

Secondo quanto è emerso dall’autopsia la morte sarebbe sopraggiunta per un infarto improvviso. Non ci sarebbero evidenze di trombosi e di correlazione con il vaccino.

L’uomo era in buona salute, come aveva lui stesso dichiarato prima di sottoporsi al vaccino. Tutti gli organi appaiono in uno stato di salute ottimale.

Il vaccino AstraZeneca è stato sospeso in diversi Paesi europei dopo la segnalazione di correlazione con eventi di trombosi dalla Germania. Giovedì l’Agenzia europea del Farmaco (Ema) pubblicherà le sue valutazioni in merito ai casi rilevati di reazioni avverse del vaccino AstraZeneca.